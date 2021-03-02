الثلاثاء 02-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

التعديل الوزاري وعودة سعد جابر يُلهبان مواقع التواصل

تجار الألبسة لـ الوكيل: تأجيل عرض بضائع فصل الربيع

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

اول تعليق لوزير الداخلية بعد تقديم استقالته

الأوقاف لـ الوكيل : ننتظر قرارا من السعودية بشأن الحج

الامن يكشف عقوبة عريس الزرقاء

المركزي والبحث الجنائي يُحذران الأردنيين

مستجدات في قضية محاولة خطف فتاة قاصر

تقرير هام لديوان المحاسبة أمام الخصاونة الخميس

تفاصيل القبض على عريس الزرقاء

الثلاثاء، 02-03-2021 03:24 م

الامن يكشف عقوبة عريس الزرقاء

220212520383863386284


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه جرى اليوم توديع شخص اقام حفل زفاف (عريس ) مخالفاً لاوامر الدفاع في محافظة الزرقاء الى المدعي العام بعد ان جرى ضبطه خلال الحملات الامنية المستمرة لمراقبة تنفيذ اوامر الدفاع وإنهاء التجمع الذي اقامه داخل احدى المزارع في منطقة العالوك  .
اضافة اعلان

واضاف الناطق الاعلامي ان المدعي العام قرر توقيفه مدة أسبوع في احد مراكز الإصلاح والتأهيل عن جرم مخالفة امر الدفاع رقم ١٦ والمتمثل بإقامة التجمعات لعدد يزيد عن العشرين شخصاً وبدلالة أمر الدفاع رقم (٢٢) . 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
920202916550357047406

التعديل الوزاري وعودة سعد جابر يُلهبان مواقع التواصل

f

تجار الألبسة لـ الوكيل: تأجيل عرض بضائع فصل الربيع

2202111155356735979012

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

1220206174851753467350

اول تعليق لوزير الداخلية بعد تقديم استقالته

kaaba-730x438

الأوقاف لـ الوكيل : ننتظر قرارا من السعودية بشأن الحج

2202125132251829672485

المركزي والبحث الجنائي يُحذران الأردنيين

أخبار متعلقة
1612970665428

الحواتمة والسفير الاسترالي يبحثان التعاون بين البلدين

ffff

الامن يكشف حقيقة فيديو شخص اشعل النار بنفسه

112020322916155118270

الامن العام : حملات امنية على الأسواق والمحال والمولات

220211103227164755635

القبض على مهرب مخدرات خطير - صورة

1202128225038704163432

فتح جسر الملك حسين باتجاه الأراضي الفلسطينية

sealing-wax

ضبط ألبان وأجبان مغشوشة في الخالدية