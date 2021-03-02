الامن يكشف عقوبة عريس الزرقاء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه جرى اليوم توديع شخص اقام حفل زفاف (عريس ) مخالفاً لاوامر الدفاع في محافظة الزرقاء الى المدعي العام بعد ان جرى ضبطه خلال الحملات الامنية المستمرة لمراقبة تنفيذ اوامر الدفاع وإنهاء التجمع الذي اقامه داخل احدى المزارع في منطقة العالوك .واضاف الناطق الاعلامي ان المدعي العام قرر توقيفه مدة أسبوع في احد مراكز الإصلاح والتأهيل عن جرم مخالفة امر الدفاع رقم ١٦ والمتمثل بإقامة التجمعات لعدد يزيد عن العشرين شخصاً وبدلالة أمر الدفاع رقم (٢٢) .