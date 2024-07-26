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السير: 3 مخالفات تشكل 75% من الحوادث المرورية
وزيرة الثقافة الأردنية تفتتح جناح السفارات في مهرجان جرش الثقافي 2024 وتشيد بجناح المملكة العربية السعودية
افتتاح البرنامج الثقافي لاتحاد الكتاب والادباء الاردنيين في مهرجان جرش"38"
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برنامج الوكيل يعود لمتابعيه اعتبارا ً من الاحد
بعد حل مجلس النواب.. ما هو مصير حكومة الخصاونة؟
وزارة العدل: تنفيذ 296 عقوبة بديلة عن الحبس خلال شهر حزيران الماضي
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فلسطين
إدراج دير القديس هيلاريون في غزة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر
مجلس الأمن يناقش الوضع الإنساني في غزة
"الصحة العالمية" ترسل مليون لقاح لشلل الأطفال إلى غزة
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تفاصيل عرض برشلونة لضم أولمو
ناد إسباني ينشر صورة صلاح بقميصه!
السلط يعزز صفوفه بالمهاجم بوجبا
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أخبار الشركات
فتح أبواب التسجيل لكأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية للعام الرابع على التوالي
زين تواصل دعمها للسياحة والمجتمع المحلي عبر سوق جارا
كابيتال بنك يُعلن أسماء الأطفال الخمسة الفائزين بحسابات التوفير لشهر حزيران
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فلسطين
ملاعب
أخبار الشركات
أعلن معنا
ترند
عربي ودولي
أسواق ومال
منوعات
فن ومشاهير
طب وصحة
المرأة والجمال
تكنولوجيا
مناسبات
نعـي فـاضل
الوفيات
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