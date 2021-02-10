الأربعاء 10-02-2021
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الأربعاء، 10-02-2021 12:20 م

الامن يلقي القبض على جميع المشاركين بمشاجرة جماعية في اربد

مديرية الامن العام


الوكيل الاخباري - قال ‏الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد لمديرية شرطة محافظة إربد قبل ايام حول وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص في مدينة إربد بالقرب من منطقة الحسبة (وظهرت في فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ) حيث جرى التحرك على الفور الى المكان ومباشرة التحقيق في القضية .
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واضاف الناطق الاعلامي انه تبين من خلال التحقيقات ان أربعة أشخاص ‏اشتركوا في المشاجرة إثر خلافات سابقة بينهم ولم تقع أية إصابات تذكر.

‏‏واكد الناطق الإعلامي أنه جرى من خلال جمع المعلومات عن أولئك الأشخاص تحديد اماكن وجودهم وأُلقي القبض عليهم جميعاً حيث وسيتم إحالة القضية للقضاء اليوم.

 




 

 


 

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