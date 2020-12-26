السبت 26-12-2020
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السبت، 26-12-2020 01:20 ص

الامن يلقي القبض على شخص قام بالاعتداء على سيدة وابنتها

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان اربعة اشخاص تقدموا بشكوى امس لمركز امن الشميساني من ضمنهم والدة وشقيقة الفتاة التي ظهرت في فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي و يظهر التعرض للاعتداء بالضرب من قبل مجموعة من الاشخاص اثر خلاف لحظي بينهم.
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واكد الناطق الاعلامي انه جرى من خلال التحقيق وجمع المعلومات تحديد هوية المشتبه به الرئيسي في القضية وتم مداهمته قبل قليل والقاء القبض عليه ، وبوشر التحقيق معه و ما زال البحث جار عن شخصين اخرين كانوا برفقته لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية بحقهم . 

وشدد الناطق الاعلامي على ان كل من يحاول الاعتداء على اي من المواطنين او الممتلكات العامة والخاصة سيتم التعامل معه وتقديمه للقضاء وسيتم التحقق من كافة الشكاوى واتخاذ ما يلزم من اجراءات حيالها بكل حزم وعدالة . 

 




 

 


 

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