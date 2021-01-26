الامن ينفذ حملة أمنية موسعة ضد تجار ومروجي المخدرات

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وعلى اثر جمع المعلومات حول عدد من مروجي وتجار المواد المخدرة شرق العاصمة فقد تم تنفيذ حملة امنية وتم إلقاء القبض على سبعة اشخاص منهم وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة المعدة للبيع .

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وفي محافظة الكرك فقد تمكن العاملون في قسم مكافحة المخدرات هناك من تحديد مكان وجود احد مروجي وتجار المواد المخدرة وهو مطلوب وبحقه 18 طلباً امنياً وجرى تتبعه والقاء القبض عليه داخل مركبته ، وعثر بحوزته على سلاحين ناريين احدهما اوتوماتيكي اضافة الى كمية من الذخيرة ، وكميات كبيرة من المواد المخدرة المختلفة .



فيما القي القبض جنوب العاصمة على مروج للمواد المخدرة بعد ورود معلومات حول قيامه باستخدام مركبته لترويج تلك المواد ، وبتفتيش المركبة بعد القبض عليه عُثر بداخلها على 6 كفوف من مادة الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة.



