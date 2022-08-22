الإثنين 22-08-2022
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الإثنين، 22-08-2022 04:53 م

الامن يوضح حول سبب ازمة السير على الدوار الرابع - صورة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة السير ان نهاية جسر المخابرات للمسرب المتجه نحو الدوار الرابع يشهد حالياً تعطل حافلة في منتصف الطريق العام، الأمر الذي نتج عنه تباطؤ في الحركة المرورية وخاصة للسير القادم من دوار الداخلية، علماً أن كوادر السير في الموقع تعمل على تسييرها.

ودعت الادارة السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير في الموقع لحين التعامل مع أثر التعطل. 

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