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الأحد، 31-01-2021 10:04 ص

الامن يوضح ملابسات قضية خلع صراف آلي بجرافة في البلقاء

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد قبل يومين لمديرية شرطة محافظة البلقاء بقيام اشخاص مجهولين بخلع صراف آلي داخل احدى محطات الوقود بواسطة جرافة ونقله الى جهة غير معلومة حيث تحركت فرق تحقيقية من البحث الجنائي ومديرية الشرطة والامن الوقائي للمكان لمباشرة التحقيقات .
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واضاف الناطق الاعلامي ان فرق التحقيق عملت على تمشيط المنطقة والمناطق المحيطة وبتوسيع نطاق البحث تمكنت من العثور على جسم الصراف الالي في منطقة خالية من السكان في محافظة البلقاء وبالكشف عليه تبين ان السارقين لم يقوما بفتحه او سرقة اي مبالغ مالية من داخله .

وتابع الناطق الاعلامي انه من خلال متابعة التحقيقات فقد تمكنت فرق التحقيق من حصر الاشتباه بشخصين من ذوي الاسبقيات وبالبحث عنهما جرى تحديد مكان وجودهما امس داخل احدى المركبات حيث جرت مداهمتهما والقاء القبض عليهما وبالتحقيق مع احدهما اعترف بالتخطيط وتنفيذ السرقة بالاشتراك مع المقبوض عليه الاخر الا انهما لم يتمكنا من فتحه وما زالت التحقيقات جارية معهما.

 




 

 


 

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