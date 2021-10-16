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السبت، 16-10-2021 10:54 م

الامن يوضح : ناشر صور الاعتداء عليه بادوات حادة اختلق القضية للافتراء على اخر

الأمن العام


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام تفاصيل حادثة الشخص الذي نشر صوراً له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتعرضه للاعتداء بواسطة أدوات حادة من قبل مجموعة من الاشخاص مؤكدا انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تبين قيام ذلك الشخص باختلاق القضية .

واكد الناطق الاعلامي انه بالتحقيق مع ذلك الشخص اعترف انه على خلاف مع احد الاشخاص وقام بايذاء نفسه بمساعدة صديق له من اجل الافتراء وتقديم شكوى كيدية بحق ذلك الشخص وسيتم احالته وصديقه للقضاء بجرم اختلاق الجرائم.

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