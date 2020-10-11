الأحد 11-10-2020
الوكيل الاخباري

مجلس محافظة المفرق يخصص مليون دينار للأشغال العامة

مأدبا : سحب 19 ألف عينة كورونا

إغلاق مبنى بلدية سحاب بعد تسجيل اصابات كورونا

بريطانيا: 65 وفاة و12872 إصابة جديدة بكورونا

تمديد تعليق الدوام في تربية الرصيفة

وزير التربية يوضح بشأن التعليم في المدارس الخاصة

تعليق الدوام في وزارة التخطيط بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا

ترامب: لدي مناعة ضد فيروس كورونا

هيئة الرعاية الصحية البريطانية تحذر من سرعة انتشار كورونا في البلاد

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم الاثنين




الأحد، 11-10-2020 07:37 م

الاميرة بسمة تعلن اطلاق بازار السلك الدبلوماسي الدولي السنوي لمبرة ام الحسين 2020 عمان

ffff


الوكيل الاخباري - أعلنت سمو الأميرة بسمة بنت طلال اليوم الاحد، إطلاق البازار السادس والخمسين للسلك الدبلوماسي الدولي السنوي لمبرة أم الحسين للعام 2020. 
اضافة اعلان
 
وينظم البازار لهذا العام بطريقة مختلفة عن سابقاتها، بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا والتداعيات التي رافقتها، لكنها تحافظ في ذات الوقت على الروح والرسالة الخيرية والإنسانية للبازار الذي يشكل منذ انطلاقه عام 1964، مناسبة للاحتفال بالثقافات العالمية ويعكس معاني الالتقاء والتبادل الثقافي والاعتزاز بالقيم الانسانية والخيرية التي تجمع البشرية في كل الظروف. 
 
 وأكدت سمو الأميرة بسمة في رسالة بمناسبة إطلاق البازار، أن المشاركة الدولية والمحلية في هذا الحدث الانساني السنوي، تتمحور حول هدف رئيسي واحد وهو دعم دور مبرة أم الحسين في تقديم الرعاية والعناية، وتوفير الفرص التعليمية ،والمهنية والرياضية للأطفال والشباب المعرضين للخطر. 
 
وقالت سموها "خلال شهر تشرين أول من كل عام، وعلى مدى 56 عاما، يُعقد بازار السلك الدبلوماسي الدولي السنوي في عمان، هذه المناسبة العزيزة، والتي تعتبر رمزا للتكافل الاجتماعي، وحدثا يجتمع كل المشاركين فيه على الخير سواء  من البعثات الدبلوماسية أو زوار البازار المخلصين، أو الداعمين، الذين يلتقون للتسوق حول العالم، والاحتفال بالثقافات والمأكولات العالمية." 
 
وأضافت سموها، "بعد 62 عاما، لا نزال نحتفل بمشاعر الفخر والاعتزاز بكل جيل من شبابنا الأردنيين الذين يتخرجون من مبرة أم الحسين، ويبدأون رحلة الحياة الحقيقة مهيئين ومزودين بالكفاءة والمعرفة". 

 
 وأكدت سموها، انه ورغم الظروف التي فرضتها علينا جائحة كورونا، وتنظيم البازار في صورة مختلفة وجديدة ،إلا أن مشاعرنا جميعا لن تتغير تجاه دعم أطفال مبرة أم الحسين وبناء مستقبل مشرق لهم. 
 
 وتم هذا العام اختيار طريقة مبتكرة لاستمرار  المسيرة  الإنسانية للبازار، باعتماد السحب الخيري، وذلك من خلال إرسال رسالة فارغة على الرقم 98869، حيث يتم خصم دينار واحد من رصيد المشترك بعد إرساله رسالة التبرع، بحيث يخصص كامل الريع لصالح مبرة أم الحسين. 
 
وتسمح الطريقة المعتمدة لتنظيم البازار لكل من شارك في إرسال الرسائل، الدخول للسحب الخيري على مجموعة من الجوائز القيمة، التي تبرع بها عدد كبير من الداعمين والشركاء، وذلك في حفل افتراضي سيقام في نهاية الشهر الحالي. 
 
ويشكل البازار مناسبة سنوية لدعم مبرة أم الحسين، التي تأسست عام 1958، والمساعدة في استدامة رسالتها ومهامها، والمساهمة في توفير الخدمات المختلفة لأطفال المبرة والارتقاء بها، وكذلك توفير الفرص التعليمية، وبما يسهم في بناء مستقبل مشرق لهم، وكذلك دعم المجتمع المحلي في منطقة ماركا شرق العاصمة عمان.
 
وتقدم المبرة برامج أكاديمية واجتماعية، ودعم نفسي للأطفال الذين وقعوا ضحية للتفكك الأسري، او فقدوا معيل الاسرة، وتؤهلم ليصبحوا أفرادا ناجحين وقادرين على مواجهة الحياة ومزودين بالمعرفة والعلم والثقة بالنفس.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7

مجلس محافظة المفرق يخصص مليون دينار للأشغال العامة

920202491943804163562

مأدبا : سحب 19 ألف عينة كورونا

وزارة التربية والتعليم

تمديد تعليق الدوام في تربية الرصيفة

1020205182123637403400

وزير التربية يوضح بشأن التعليم في المدارس الخاصة

10202010105443440611663

تعليق الدوام في وزارة التخطيط بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا

920201811488412375634

إغلاق مركز صحي في كفرنجة لإصابة ممرض بكورونا

أخبار متعلقة
rrrrrr

صدور 4 إرادات ملكية تتعلق بالتمثيل الدبلوماسي