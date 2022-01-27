الانتهاء من إصلاح أعطال شبكة الضغط المنخفض بعد منتصف الليل

الوكيل الاخباري - كشف المستشار التنظيمي لشركة الكهرباء الأردنية صلاح الخزاعلة، الخميس، ان إصلاح أعطال شبكة الضغط المنخفض سينتهي بعد ساعتين من منتصف الليل.



وقال الخزاعلة لبرنامج "صوت المملكة"، إنه "سيعود التيار الكهربائي للجميع بعد ساعتين من منتصف الليل".



وأوضح أن هبة الثلوج القوية والرياح اللتين حصلتا بعد الساعة 2 من منتصف ليلة الأربعاء، قطعت خطوط الضغط المتوسط والمنخفض، مشيرا إلى أن بعض الحالات تحتاج إلى تبديل أعمدة الكهرباء بسبب انكسارها.



وأشار إلى انقطاع شديد بأسلاك الكهرباء الفرعية.

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