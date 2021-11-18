الخميس 18-11-2021
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الخميس، 18-11-2021 06:18 م

الانتهاء من إعداد موازنة 2022 قبل نهاية الشهر الحالي

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الوكيل الاخباري - زارت اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الأعيان، الخميس، دائرة الموازنة العامة للاطلاع على آلية ومنهجية إعداد الموازنة العامة للدولة.

واستعرض مدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي المراحل التي تم إنجازها في إعداد الموازنة العامة لعام 2022 والمراحل المتبقية، وكذلك التوجهات العامة لموازنة عام 2022 التي تم أخذها بعين الاعتبار.
 
وقال الشريقي، إن دائرة الموازنة العامة سوف تقوم بالانتهاء من إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 قبل نهاية الشهر الحالي ليتم عرضها على المجلس الاستشاري للموازنة ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء ليتم إقرارها ومن ثم رفعها إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها.

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