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الخميس، 04-11-2021 09:39 م

الانتهاء من تصاميم إعادة تأهيل مجمع النقل الداخلي في البتراء وطرح العطاء قريباً

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الوكيل الاخباري - أعلنت سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي عن الانتهاء من تصاميم إعادة تأهيل مجمع الحافلات الداخلي للواء البتراء والذي يضم حافلات التنقل بين مناطق البترا والمحافظات.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد في مبنى السلطة اليوم الخميس برئاسة رئيس السلطة الدكتور سليمان الفرجات ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري طارق الحباشنة، وبحضور مفوض البنية التحتية في السلطة المهندس ماجد الحسنات وعدد من المدراء المعنيين في السلطة والهيئة.

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