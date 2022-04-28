الانتهاء من تنفيذ شارع المصاول في جرش قريبا

الوكيل الإخباري - بلغت نسبة إنجاز العمل في طريق المصاول بمحافظة جرش الذي يربط قرى المعراض في المحافظة بعضها ببعض 50%، وفقا لرئيس بلدية المعراض، حسن المرازيق.

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وقال المرازيق، الخميس، إنّه خلال الأسبوعين المقبلين سيتم الانتهاء من تنفيذ عطاء شارع المصاول وأن المنخفضات الجوية ووجود بعض العوائق مثل الحاجة لوجود عبارات تصريف المياه في الشارع أخرت العمل في تنفيذ العطاء.



وأضاف أنه تم التأكيد على الجهة المنفذة بضرورة الإسراع بالعمل والانتهاء من تنفيذ شارع المصاول لأهميته الحيوية والذي يخدم قرى المعراض ويربطها ببعضها البعض ويعتبر شارع المصاول شارعا بديلا للوصول إلى متنزه دبين.



حديث رئيس بلدية المعراض المرازيق، جاء بعد مطالب أهالي منطقة المعراض بسرعة الإنجاز للانتهاء من تنفيذ شارع المصاول لأهميته الحيوية.



بلدية المعراض تقع غرب محافظة جرش وتضم 5 مناطق هي "الكتة، وريمون، والحدادة، وساكب، ونحلة".

المملكة