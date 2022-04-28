الخميس 28-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إحالات للتقاعد في مؤسسات حكومية (أسماء)

أطباء أردنيون يوضحون حول التهاب الكبد الحاد للأطفال

وفاتان وإصابة بحادث صدم على جسر الرمثا

تحديد دوام المستشفيات والمراكز الصحية خلال عطلة العيد

إتلاف 8 أطنان من المواد الغذائية المخالفة

تحذير.. احذف رسالة واتس آب هذه دون تردد!

كشف موعد صرف مخصصات الدعم النقدي الموحد لشهر نيسان

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 546 موقوفا إداريا

تمديد مهلة تقديم البيانات المالية الاصولية للضريبة حتى آيار

تحديد مكان ووقت رصد هلال العيد في الأردن

الخميس، 28-04-2022 02:02 م

الانتهاء من تنفيذ شارع المصاول في جرش قريبا

626a6da8e60de


الوكيل الإخباري - بلغت نسبة إنجاز العمل في طريق المصاول بمحافظة جرش الذي يربط قرى المعراض في المحافظة بعضها ببعض 50%، وفقا لرئيس بلدية المعراض، حسن المرازيق.

اضافة اعلان


وقال المرازيق، الخميس، إنّه خلال الأسبوعين المقبلين سيتم الانتهاء من تنفيذ عطاء شارع المصاول وأن المنخفضات الجوية ووجود بعض العوائق مثل الحاجة لوجود عبارات تصريف المياه في الشارع أخرت العمل في تنفيذ العطاء.


وأضاف أنه تم التأكيد على الجهة المنفذة بضرورة الإسراع بالعمل والانتهاء من تنفيذ شارع المصاول لأهميته الحيوية والذي يخدم قرى المعراض ويربطها ببعضها البعض ويعتبر شارع المصاول شارعا بديلا للوصول إلى متنزه دبين.


حديث رئيس بلدية المعراض المرازيق، جاء بعد مطالب أهالي منطقة المعراض بسرعة الإنجاز للانتهاء من تنفيذ شارع المصاول لأهميته الحيوية.


بلدية المعراض تقع غرب محافظة جرش وتضم 5 مناطق هي "الكتة، وريمون، والحدادة، وساكب، ونحلة".

 

المملكة

 




 

 


 

إقرأ ايضا
274432_3_1552214210

إرادة ملكية بالسفيرة غنيمات

420222111856858707870

إحالات للتقاعد في مؤسسات حكومية (أسماء)

6267b6c24c59b71b42630441

أطباء أردنيون يوضحون حول التهاب الكبد الحاد للأطفال

174521

رئيس بلدية غرب إربد: 3 ملايين دينار ذمم مترتبة على المواطنين

شرطة سير (3)

وفاتان وإصابة بحادث صدم على جسر الرمثا

M63A0712

تحديد دوام المستشفيات والمراكز الصحية خلال عطلة العيد

أخبار متعلقة
مقومات_السياحة_في_الأردن

فلاش باك : الأردن ضمن أفضل وجهات السفر لعام 2022

متسولين

المتسولون يشوّهون وجه مدينة جرش الأثرية

c36b5554d5bf19f941b04fdd48d7c0b8

استحداث وتوسعة في بنك الدم بمستشفى جرش الحكومي

0L5A1628 - Copy

إطلاق فعاليات الحملة الوطنية تكاتف نحو مجتمع آمن من كورونا

1648561846761

ندرة المياه في الأردن تستدعي تحديد أولويات مستقبلية للقطاع

640

بيان هام من كهرباء إربد حول التعرفة المدعومة