الانتهاء من توسعة قسم العيون في مستشفى البشير

الوكيل الاخباري - أنهت وزارة الصحة أعمال توسعة مبنى قسم العيون في مستشفى البشير، وبدأت باستقبال المرضى والمراجعين في التوسعة الجديدة.



وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أنّ التوسعة اشتملت على انشاء عيادة عامة وعيادة للنظارات وغرفة فحص الحقل البصري وقاعة انتظار المرضى.



وأوضح الهواري أنّ التوسعة جاءت للتخفيف على المرضى والمراجعين لقسم العيون في مستشفى البشير والذي كان يُعاني من الازدحام الشديد والاكتظاظ داخل العيادات التابعة له وغرف الفحص وقاعات الانتظار، وكان ذلك يُشكِّل عائقا امام حركة المراجعين والكوادر العاملة داخل القسم.



وأشار إلى أنّ من شأن توسعة قسم العيون المساهمة بشكل كبير في الارتقاء بنوعية الخدمات الصحية التي يقدمها قسم العيون للمرضى.

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وأضاف أنّ انتقال العيادات العامة إلى التوسعة الجديدة في قسم العيون سيُتيح المجال لاستحداث عيادات تخصصية تشمل عدد من التخصصات الفرعية مثل عيادات الشبكية والسائل الزجاجي، وعيون الأطفال، والزرق (Glaucoma)، وتجميل العيون.



وأكد الهواري أنه بدأ العمل فعلياً على استحداث العيادات التخصصية وتأثيثها، وسيتم تزويدها بالكوادر التمريضية اللازمة، لافتاً إلى توفر الكوادر الطبية في كافة التخصصات الفرعية في طب العيون.