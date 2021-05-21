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الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي سيؤثر على انتظام برامج دور المياه

الجمعة، 21-05-2021 02:24 م

الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي سيؤثر على انتظام برامج دور المياه

مياه


الوكيل الإخباري -أعلنت وزارة المياه والري، الجمعة، أن الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي عن معظم مناطق المملكة ظهر الجمعة، "تسبب بتوقف الضخ عَنِ مناطق واسعة في مختلف مناطق المملكة، وسيؤثر بشكل كبير على انتظام برامج دور المياه في معظم مناطق المملكة".

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وأشارت الوزارة في بيان إلى أن "الانقطاع سيؤدي إلى تأخير على معظم أوقات الدور؛ لحين تمكن الوزارة من إعادة تشغيل مصادرها المائية في جميع المناطق، وإعادة الضخ للمناطق".


وأعربت الوزارة عن "أملها بأن تتمكن كوادر الصيانة والطوارئ في قطاع الكهرباء من إعادة التيار الكهربائي إلى معظم المناطق في أقصر وقت ممكن".


ودعت الوزارة المواطنين إلى "التعاون وتفهم مثل هذه الظروف الخارجة عن إرادة الوزارة/ سلطة المياه والشركات التابعة لها"، مؤكدة أن "أجهزة وكوادر سلطة المياه وفي جميع مناطق المملكة لن تألو جهدا في تقديم أفضل الخدمات لهم خاصة في قطاع المياه وإعادة الضخ فور عودة التيار الكهربائي، وفق أفضل المواصفات؛ حفاظا على مصالح المواطنين، وتأمين احتياجاتهم بالمياه".

 


 




 

 


 

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