الاوبئة : اللجنة أبلغت الجهات المختصة بوقف التجاوزات بمهرجان جرش

الوكيل الاخباري - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، أن اللجنة أبلغت الجهات المختصة بوقف التجاوزات في مهرجان جرش، حيث أن الأمور زادت عن الحدّ المتفق عليه، ولا ينبغي الاستمرار بعملية المراقبة لحين وقوع الفأس في الرأس.



وقال في تصريحات صحفية إنه تم توجيه فرق الرقابة والرصد الصحي للتوجه نحو المهرجان، حيث يُنتظر أن تكون الأمور أكثر انضباطا حسب ما تمّ الاتفاق عليه، مؤكدا أن الوضع الوبائي يحتاج إلى حذر والمسارعة نحو تلقي المطعوم حتى تتعزز المناعة المجتمعية لدينا.

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