الاوبئة تكشف حقيقة ظهور متحور هيهي

الوكيل الاخباري - شدد عضو لجنة الأوبئة بسام حجاوي على أن الأردن كما العالم، يعمل على تجنب حدوث أي موجة جديدة قدر الإمكان، واحتواء الجائحة.



وأوضح ان ارتفاع الاصابات مربوط بارتفاع اعداد الفحوصات اليومية، مضيفاً أن ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية لم تعد مخيفة بسبب أن المستشفيات قادرة على استيعاب الاصابات.



وحول متحور "هيهي"، بيّنَ أنها اسم مدينة صينية، وأن الحديث عن سلالة من هذا النوع إشاعة، موضحاً أن 95% من الاصابات العالمية هي من متحور دلتا.

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