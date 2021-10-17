الاوبئة تكشف سبب زيادة اصابات كورونا في الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال عضو اللجنة الوطنية للاوبئة الدكتور بسام حجاوي ان سبب زيادة عدد الاصابات التي طرأت خلال الاسبوع الماضي هو الانفتاح الكامل للقطاعات والتجمعات التي شهدتها المملكة .



وبين حجاوي ان المؤشرات تأثرت خلال الاسبوع الماضي وشهدت المملكة ارتفاعا ملحوظا في اعداد الاصابات ، مشيرا ان عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية اثر بشكل واضح على الوضع الوبائي .



وقال ان الانفتاح الشامل يحتاج الى تطبيق حرفي للبروتوكولات الصحية ومن يتحمل ذلك الجهات الرقابية التي يفترض ان تتحمل مسؤوليتها الرقابية .

اضافة اعلان