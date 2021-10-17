الأحد 17-10-2021
الوكيل الاخباري

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الأحد، 17-10-2021 11:34 م

الاوبئة تكشف سبب زيادة اصابات كورونا في الاردن

كورونا الوكيل


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال عضو اللجنة الوطنية للاوبئة الدكتور بسام حجاوي ان سبب زيادة عدد الاصابات التي طرأت خلال الاسبوع الماضي هو الانفتاح الكامل للقطاعات والتجمعات التي شهدتها المملكة .

وبين حجاوي ان المؤشرات تأثرت خلال الاسبوع الماضي وشهدت المملكة ارتفاعا ملحوظا في اعداد الاصابات ، مشيرا ان عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية اثر بشكل واضح على الوضع الوبائي .

وقال ان الانفتاح الشامل يحتاج الى تطبيق حرفي للبروتوكولات الصحية ومن يتحمل ذلك الجهات الرقابية التي يفترض ان تتحمل مسؤوليتها الرقابية .

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