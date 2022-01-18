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الثلاثاء، 18-01-2022 12:09 م

الاوبئة تكشف عن الاشخاص الأكثر عرضة للاصابة بأوميكرون في المملكة

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الوكيل الإخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور بسام حجاوي، إن انتشار متحور فيروس كورونا "أوميكرون" أسرع بمعدل 6 مرات، مقارنة بالمتحورات السابقة.اضافة اعلان


وتوقع حجاوي، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن تكون الموجة التي سيتسبب بها أوميكرون سريعة، محذرا من أن غير متلقي الجرعة الثالثة سيكونون أكثر عرضة للإصابة بالمتحور الجديد.

ورجح الوصول إلى ذروة الموجة في منتصف شباط المقبل، مشيرا إلى ارتفاع الإصابات في الأردن ونسبة إيجابية فحوصات كورونا.

ونوه بأن الأشهر الثلاثة المقبلة ستشهد ارتفاعات متتالية بالأرقام الوبائية، مضيفا انه لابد من مراقبة الوضع الوبائي ونسب إدخالات المستشفيات والبناء عليه في التعامل مع المتحور.

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