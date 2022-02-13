الاوبئة : توصية بالغاء فحص كورونا للأردنيين القادمين من الخارج

الوكيل الاخباري - كشف عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة الدكتور سعيد جرادات عن توصية اللجنة قبل نحو 10 أيام بالغاء فحص الـ PCR للأردنيين القادمين إلى المملكة.



وقال جرادات إن هذه التوصية مهمة جدا بالنسبة للأردنيين، مشيرا إلى أن دخول عدد قليل من المصابين إلى الأردن في الوقت الذي تسجل به المملكة عدد كبير لا يعني شيء .



وأضاف أنه تم اتخاذ القرار بالتوصية وسيجري المصادقة عليها لالغاء فحوصات كورونا للأردنيين القادمين من الخارج.

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