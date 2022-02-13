الإثنين 14-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة توعوية حول الدعم النفسي الاجتماعي بلواء القصر

حوارية حول مستقبل الدولة القومية بالزرقاء

مركز شابات كفرنجة يعقد دورة حول الخط العربي

جمعيات خيرية ومراكز ثقافية تحتفي بعيد ميلاد الملك الـ 60

الأردن يشارك في اجتماعات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

الحكومة الأسترالية توجه بإخلاء سفارتها في كييف

الهناندة: "سند" سيُتيح التوقيع على وثائق رقمية وسيشمل خدمات جديدة كالأراضي والترخيص

تشكيلات إدارية في وزارة التربية والتعليم - اسماء

الحكومة تقدّم "التزاماً مكتوباً" للجنة المالية النيابية لمتابعة توصياتها بتخفيض 100 مليون دينار من النفقات

الاحتلال يغلق مداخل حي الشيخ جراح وسط اعتداءات على الفلسطينيين

الأحد، 13-02-2022 08:48 م

الاوبئة : توصية بالغاء فحص كورونا للأردنيين القادمين من الخارج

2202212191017720954900


 الوكيل الاخباري - كشف عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة الدكتور سعيد جرادات عن توصية اللجنة قبل نحو 10 أيام بالغاء فحص الـ PCR للأردنيين القادمين إلى المملكة.

وقال جرادات إن هذه التوصية مهمة جدا بالنسبة للأردنيين، مشيرا إلى أن دخول عدد قليل من المصابين إلى الأردن في الوقت الذي تسجل به المملكة عدد كبير لا يعني شيء .

وأضاف أنه تم اتخاذ القرار بالتوصية وسيجري المصادقة عليها لالغاء فحوصات كورونا للأردنيين القادمين من الخارج.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202118171547694899838

ورشة توعوية حول الدعم النفسي الاجتماعي بلواء القصر

w

حوارية حول مستقبل الدولة القومية بالزرقاء

1202220213214745990326

مركز شابات كفرنجة يعقد دورة حول الخط العربي

220223182727694556856

جمعيات خيرية ومراكز ثقافية تحتفي بعيد ميلاد الملك الـ 60

e

الأردن يشارك في اجتماعات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

maxresdefault (1)

الهناندة: "سند" سيُتيح التوقيع على وثائق رقمية وسيشمل خدمات جديدة كالأراضي والترخيص

أخبار متعلقة
حظر

لجنة الاوبئة : لا يمكن الوصول إلى مرحلة نشهد فيها اغلاقا كاملا

مدرسة

الاوبئة : لا يوجد ما يستدعي اتخاذ قرارات جديدة بشأن المدارس

كورونا 5

الأوبئة: أعراض الإصابة بكورونا تظهر بعد يوم إلى 14 يوما من التعرض للوباء

120222620032157445924

لجنة الاوبئة تدعو الى زيادة الاقبال على المطاعيم في جميع الجرعات

12022229957983761276

الاوبئة : رصدنا مؤخرا إصابة بفيروس ميرس

مدرسة

لجنة الاوبئة توضح حول قرار تأجيل دوام المدارس