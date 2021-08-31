الاوبئة توضح حول احتمالية العودة إلى الحظر

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الوكيل الاخباري– أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، أنه لا يعرف متى سينتهي الوباء، ويجب التعايش معه.

وقال، إنه سيتم فتح القطاعات والمدارس والجامعات كافة غداً، لكن في المقابل لابد من زيادة وتسريع حملات التطعيم.

وأضاف أن الوضع الوبائي مستقر محليا، والأرقام الوبائية ارتفعت عما كانت عليه في الأسابيع الثلاثة الماضية لكن ليس بالمستوى الذي يُقلق، وعليه سندخل غداً بقوة ونفتح القطاعات بالتوازي مع اتباع البروتوكولات الصحية.

وبين أن الوضع الوبائي في الأردن جيد مقارنة بدول العالم، الأمر الذي يتطلب تطبيق البروتوكولات حتى لا تنعكس المؤشرات من جديد، فالعودة للتعليم الوجاهي وإعادة فتح المدارس يتطلب اهتماما من الأهالي والطلاب كما يتطلب من وزارة التربية والتعليم مراقبة المدارس من خلال ضباط المراقبة وعمل مسوحات عشوائية لأن هذا المرض مازال في بعض حالاته لا تظهر أعراضه، مشيرا إلى أنه لن يتم العودة للإغلاقات والحظر.

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