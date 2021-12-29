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الأربعاء، 29-12-2021 04:33 م

الاوبئة توضح حول توصية 3 أيام عطلة في الاردن

عطلة



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، د. نجوى خوري، ان اللجنة لم تستدعى لاجتماع طارىء على خلفية تسجيل  466 إصابة جديدة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" في المملكة اليوم .

وحول امكانية توصيات مشددة جديد على خلفية ارتفاع اصابات اوميكرون اشارت خوري ان العودة الى الاغلاقات وحظر التجول اخر ما يفكر فيه صاحب القرار في المملكة اليوم .

ورداً على توصية للوزير الأسبق الدكتور وليد المعاني في 3 أيام عطلة في القطاع العام والجامعات والمدارس لتخفيف العبء عن القطاع الصحي  ، قالت خوري ان هذا القرار يحتاج الى الدراسة والتفكير قبل اتخاذه ، مؤكدة ان اللجنة لم تدرس مثل هذا المقترح بعد .

 الى ذلك أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 466 إصابة جديدة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" في المملكة.

وقال مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصل إلى لـ 794 حالة، وهي مجموع الحالات التي قامت الوزارة بالإعلان عنها خلال الأيام الماضية. 

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