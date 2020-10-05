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الإثنين، 05-10-2020 01:55 م

الاوبئة : دخلنا مرحلة مناعة القطيع .. هل سيصاب 70 % من الاردنيين بكورونا ؟

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد الناطق الاعلامي باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات إن هناك خلط بين الانتشار المجتمعي والمناعة المجتمعية، فالانتشار المجتمعي مرحلة من مراحل الانتشار الوبائي ويعني فقدان الارتباط بين الحالات والبؤر، اما المناعة المجتمعية فهي المناعة التي تتكون لدى المرضى عن طريق السماح باصابة عدد كبير من المجتمع وبنسبة تصل إلى 70% من المواطنين حتى نصل لمناعة القطيع.
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وأكد عبيدات أن المناعة المجتمعية ليست خيارا واردا ولم توص به اللجنة أو الحكومة وقال "نعول جميعا على تحصين مجتمعنا لحين توفر اللقاح".

وكان عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة الدكتور بسام حجاوي اكد ان الاردن دخل حاليا في بداية مرحلة مناعة القطيع المجتمعي لجائحة كورونا .

وأضاف حجاوي في تصريحات صحفية أننا لا نزال في الموجة الثانية من كورونا، متوقعا ان تزداد اعداد الاصابات في الايام القادمة.


 




 

 


 

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