الجمعة 05-11-2021
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الجمعة، 05-11-2021 06:38 م

الاوبئة : علينا الاقبال على تلقي لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن اللجنة تريد مدارس آمنة من خلال اعطاء لقاح كورونا للطلبة.

واستغرب في تصريحات الجمعة، غياب مواطنين عن مواعيدهم لتلقي لقاح كورونا، رغم توفرها في وقت هي مفقودة ببعض دول العالم، متسائلاً عن أسباب التردد بأخذ لقاح كورونا.

وبين أن هناك تراخ بالالتزام في التباعد وارتداء الكمامة، لذلك علينا الاقبال على تلقي لقاح كورونا.

ولفت إلى أن الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا سيتم مناقشة سواء كانت مخالفة أو نوع اللقاح الذي تلقاه الشخص، وسيتم دراسة كل حالة لوحدها، معرباً عن أمله بتعزيز الجرعة الثالثة للمناعة المجتمعية في الأردن.

وأشار إلى أن الهدف المرور بطريقة آمنة خلال فصل الشتاء.

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