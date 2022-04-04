الإثنين 04-04-2022
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الإثنين، 04-04-2022 12:16 ص

الاوبئة لـ الوكيل : لن يكون هناك متحورات لكورونا خلال الـ 4 اشهر القادمة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد استشاري الاوبئة وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة الدكتور بسام حجاوي ان ارقام الاصابات بكورونا في المملكة انخفضت مع بداية شهر رمضان بشكل كبير .

واكد عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الاحد ان المملكة ستشهد صيفاً امناً ، مشيراً انه لن يكون هناك متحورات جديدة لكورونا لمدة 4 شهور على الاقل .

وناشد حجاوي المواطنين الاستمرار بالحذر ووضع الكمامة بالتجمعات الكبيرة حتى لا يتم نقل الفيروس لكبار السن واصحاب الامراض المزمنة .

وبين حجاوي ان الوزارة قامت مؤخراً ومع انخفاض اصابات كورونا واستقرار نظامنا الصحي بنقل عدد كبير من الكوادر الصحية التي تعمل على جائحة كورونا الى اماكن اخرى لتقديم خدماتها .

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