الاوبئة لـ الوكيل : لن يكون هناك متحورات لكورونا خلال الـ 4 اشهر القادمة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد استشاري الاوبئة وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة الدكتور بسام حجاوي ان ارقام الاصابات بكورونا في المملكة انخفضت مع بداية شهر رمضان بشكل كبير .



واكد عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على أثير راديو "هلا" اليوم الاحد ان المملكة ستشهد صيفاً امناً ، مشيراً انه لن يكون هناك متحورات جديدة لكورونا لمدة 4 شهور على الاقل .



وناشد حجاوي المواطنين الاستمرار بالحذر ووضع الكمامة بالتجمعات الكبيرة حتى لا يتم نقل الفيروس لكبار السن واصحاب الامراض المزمنة .



وبين حجاوي ان الوزارة قامت مؤخراً ومع انخفاض اصابات كورونا واستقرار نظامنا الصحي بنقل عدد كبير من الكوادر الصحية التي تعمل على جائحة كورونا الى اماكن اخرى لتقديم خدماتها .

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