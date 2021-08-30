الإثنين 30-08-2021
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الإثنين، 30-08-2021 01:39 م

الاوقاف: استمرار فرض التباعد والكمامة

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الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية أن الاشتراطات الصحية داخل المساجد ستبقى مستمرة مع دخول فتح القطاعات بالأول من شهر أيلول المقبل.

واشارت في تعميم على المساجد إن البروتوكولات الصحية مثل التباعد وارتداء الكمامات واحضار سجادة الصلاة وفتح المتوضيات ستبقى مستمرة.

ولفتت إلى أن الوزارة ستسمح باستخدام المصاحف الموجودة بالمساجد خلال الفترة المقبلة مع دخول المرحلة الرابعة من فتح القطاعات التدريجي.

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