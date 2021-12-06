الاوقاف توضح حول تعميم اغلاق المساجد التي لا يلتزم مرتادوها - وثيقة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر في وزارة الأوقاف ان التعميم المتداول ليس بجديد، فمنذ بدء الجائحة والوزارة تقوم كل فترة بالتأكيد على الالتزام بالاجراءات الصحية لتبقى مساجدنا آمنة و لا تكون مكان لانتشار الوباء.



واشار المصدر ان الكتاب المتداول صدر عن مديرية اوقاف الكرك ضمن هذا الاطار.



وعممت وزارة الأوقاف، على أئمة وخطباء وخادمي المساجد، بضرورة إلزام المصلين بشروط السلامة العامة، لتجنب إغلاق أي مسجد.



وقالت الوزارة في تعميمها، إنه يجب إلزام المصلين بارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد، إضافة إلى توفير المعقمات على أبواب المساجد.



وأضافت أنه في حالة مخالفة تلك الشروط، فإن الإمام ومؤذن المسجد يتحمل المسؤولية الكاملة، إضافة إلى إغلاق المسجد حتى اشعار آخر.

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