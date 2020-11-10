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الثلاثاء، 10-11-2020 03:23 م

البادية الجنوبية الأعلى في نسب التصويت بنسبة 43.47%

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الوكيل الإخباري- أظهرت نسب أولية للاقتراع لمجلس النواب التاسع عشر، أن دائرة بدو الجنوب في البادية الجنوبية كانت الأعلى في نسب التصويت وبنسبة 43.47%.

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وبحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، وصلت النسب في العاصمة إلى (الأولى 7.31%، الثانية 6.17%، الثالثة 5.72%، الرابعة 12.32%، والخامسة 7.55%)، فيما بلغت في محافظة إربد.

 

(الأولى 13.38%، الثانية 22.58%، الثالثة 18.97%، الرابعة 20.34%).


ووصلت النسبة في محافظة البلقاء إلى 17.30%، فيما وصلت في محافظة الكرك 29.94%، وفي محافظة معان 31.99%.


وفي الدائرة الأولى من محافظة الزرقاء 7.55%، ووصلت في دائرتها الثانية إلى 14.10%، وفي محافظة المفرق 24.47%، فيما بلغت النسبة في محافظة الطفيلة 26.17%.


وفي محافظة مأدبا وصلت نتيجة الاقتراع إلى 23.97%، وفي محافظة جرش 26.14%، وفي محافظة عجلون 24.68%، فيما بلغت في محافظة العقبة 17.84%.


وفي دائرة بدو الشمال في البادية الشمالية بلغت النسبة 34.05%، فيما بلغت في دائرة بدو الوسط في البادية الوسطى نسبة 31.72%.



 




 

 


 

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