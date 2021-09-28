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الثلاثاء، 28-09-2021 03:39 م

البادية الشمالية: إطلاق مبادرة طلابنا في عيون الأمن العام

الامن


الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية شرطة البادية الشمالية، بالتنسيق مع قسم الشرطة المجتمعية، اليوم الثلاثاء، مبادرة بعنوان "طلابنا في عيون الأمن العام".

وتهدف المبادرة إلى دعم الطلبة من ذوي الأسر العفيفة بالحقائب المدرسية والقرطاسية واحتياجاتهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية.

وقال مدير شرطة البادية الشمالية، العميد شاهر العجرمي، "نعمل وباستمرار لتقديم الخدمات الأمنية والشرطية بأفضل المستويات، إضافة إلى تلمس حاجات المواطنين الإنسانية والاجتماعية خدمة للوطن وأبنائه".

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