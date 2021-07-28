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الباص السريع يتصدر الترند الأردني لليوم الثاني.. والآراء متباينة

الأربعاء، 28-07-2021 09:52 ص

الباص السريع يتصدر الترند الأردني لليوم الثاني.. والآراء متباينة

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الوكيل الإخباري - تصدر الباص السريع الترند الأردني منذ أمس الثلاثاء بعد إطلاق المرحلة التجريبية الأولى له، والتي تخللها العديد من المعوقات بسبب تجاوز القوانين من قبل بعض المواطنين، ودخولهم بمركباتهم على الخط الخاص بسيره.

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وأبرز ما أعاق المرحلة الأولى للتشغيل دخول المركبات الخاصة على خط سير الباص السيرع، إضافة إلى تزاحم المواطنين الذين يسيرون على أقدامهم أيضا عبر الخط، والذي نتج عنه دهس مواطن في منطقة صويلح من قبل أحد سائقي الباص سريع التردد.

 

وكانت التعليقات متباينة بين من يرى أن إطلاق هذه المرحلة التجريبية تتوجت بالفشل، ومنهم من يرى أن المواطن وعدم التزامه بالقوانين سبباً في بعض المعوقات التي واجهته في أول يوم انطلاق.

 

وكانت الأمانة قد بدأت المرحلة بتحميل الركاب عبر مسار ينطلق من محطة ركاب صويلح باتجاه شارع الملكة رانيا مرورا بدوار المدينة الرياضية ومن ثم الاتجاه الى الدوار الخامس وصولا إلى محطة رأس العين.

وستستمر عملية التشغيل التجريبي حتى اكتمال مسار الباص الرابط بين عمان والزرقاء.

 

 


 

 

 




 

 


 

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