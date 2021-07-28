الباص السريع يتصدر الترند الأردني لليوم الثاني.. والآراء متباينة

الوكيل الإخباري - تصدر الباص السريع الترند الأردني منذ أمس الثلاثاء بعد إطلاق المرحلة التجريبية الأولى له، والتي تخللها العديد من المعوقات بسبب تجاوز القوانين من قبل بعض المواطنين، ودخولهم بمركباتهم على الخط الخاص بسيره.
وأبرز ما أعاق المرحلة الأولى للتشغيل دخول المركبات الخاصة على خط سير الباص السيرع، إضافة إلى تزاحم المواطنين الذين يسيرون على أقدامهم أيضا عبر الخط، والذي نتج عنه دهس مواطن في منطقة صويلح من قبل أحد سائقي الباص سريع التردد.
وكانت التعليقات متباينة بين من يرى أن إطلاق هذه المرحلة التجريبية تتوجت بالفشل، ومنهم من يرى أن المواطن وعدم التزامه بالقوانين سبباً في بعض المعوقات التي واجهته في أول يوم انطلاق.
وكانت الأمانة قد بدأت المرحلة بتحميل الركاب عبر مسار ينطلق من محطة ركاب صويلح باتجاه شارع الملكة رانيا مرورا بدوار المدينة الرياضية ومن ثم الاتجاه الى الدوار الخامس وصولا إلى محطة رأس العين.
وستستمر عملية التشغيل التجريبي حتى اكتمال مسار الباص الرابط بين عمان والزرقاء.
مش مشكلتي الباص سريع ولا بطيء مشكلتي الناس اللي عم تتعامل مع اي تقدم بسيط عنا باستهزاء .. الباص السريع ما بفرق بأي مكان بالعالم بس احنا وكيف بنتعامل معه هو اللي بفرق مش معقول يعني يكونو عاملينلو مسرب قعدنا نعاني من ازمته سنين و بعد هاد بتيجي ناس بتوقف بمساره و بتنصدم من شغله.مش مشكلتي الباص سريع ولا بطيء مشكلتي الناس اللي عم تتعامل مع اي تقدم بسيط عنا باستهزاء .. الباص السريع ما بفرق بأي مكان بالعالم بس احنا وكيف بنتعامل معه هو اللي بفرق مش معقول يعني يكونو عاملينلو مسرب قعدنا نعاني من ازمته سنين و بعد هاد بتيجي ناس بتوقف بمساره و بتنصدم من شغله— Aya (@A_98_Aa) July 27, 2021
الباص السريع 😂😂 pic.twitter.com/GVlfctTIpx— عنود بني حسن (@alanood_bnihasn) July 27, 2021
#الباص_السريع بس أكيد مش في عمان 😂— هيثم نبيل العياصرة (@HaetamNabil) July 27, 2021
الله يجبر كسرنا 🙏🏻 pic.twitter.com/7HZAssIK6H
مشهد مُحبط وبائس اليوم في عمّان.. مواطنون يزاحمون #الباص_السريع في مساره الخاص خلال اليوم الأول لتشغيله التجريبي، وحكومة عاجزة عن ضبط المشهد، وأمين عمّان يبشر الأردنيين بأن تشغيل الباص الفعلي يحتاج إلى عامين ونصف!! #الأردن 🇯🇴 يستحق افضل بكثير من كل ذلك…. pic.twitter.com/WMXr5SL9V7— تامر الصمادي (@TamerSmadi) July 27, 2021
أول حالة دهس لمواطن مقابل الجامعة الأردنية من قبل الباص السريع!#الأردن pic.twitter.com/jSsaZx9DTB— General Inspector (@GeneralInspect2) July 27, 2021
قلناها دائما، طالما ان تطبيق القانون يتم بشكل انتقائي واحيانا بشكل غير متساوٍ، وطالما ان الجميع يعمل بمبدأ حارة كل من ايدو إلو، لن يكون هناك نظام او احترام للقانون لأن الكل يشعر انه فوق القانون.— Mureed Hammad (@mureedhammad) July 27, 2021
الباص السريع، بعد انتظار عقد من الزمان، مثالا. pic.twitter.com/J9JDRfhIRK