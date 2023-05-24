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الأربعاء، 24-05-2023 12:37 م

البترا تتوقع 10 الاف زائر في عيد الاستقلال

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الوكيل الإخباري- توقع رئيس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات دخول عشرة آلاف زائر إلى مدينة البترا الأثرية يوم غد الخميس والذي يصادف عيد الاستقلال.

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وقال الفرجات لـ "الوكيل الإخباري" إن عدد زوار مدينة البترا الأثرية في أفضل مستوياته منذ بداية عام 2023.



وأشار إلى أن مهرجان ليالي البترا الوردية، الذي يشارك به فنانون عرب وعالميون، منهم الفنان محمد عبده، سيسهم في تعزيز الحركة السياحية في المنطقة.


وأوضح أن زوار البترا الشهر الماضي ارتفع بنحو137 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، و6 بالمئة مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2019.

 

 

 




 

 


 

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