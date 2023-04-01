البترا تسجل أكثر من 324 ألف سائح في الربع الأول من عام 2023

الوكيل الاخباري - سجلت مدينة البترا الأثرية أعلى دخول للموقع الأثري في تاريخها السياحي، في الربع الأول من عام 2023 ، بحسب رئيس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات.

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وقال إن عدد زوار البترا للربع الأول من هذا العام هو الأعلى في تاريخ السياحة في البترا حيث دخل الموقع الأثري 324350 سائحا منهم 292350 سائحا أجنبيا وبزيادة مقدارها 35 بالمئة عن نفس المدة من عام 2019 حيث كان مجموع الزوار في الربع الأول من ذلك العام 239975 سائحا.



و قال الفرجات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن شهر آذار سجل رقما قياسيا ولأول مرة حيث دخل الموقع الأثري هذا الشهر 143962 زائرا منهم 131116 أجنبيا أي ما نسبته 91 بالمئة.



و أضاف أن الجنسية الأميركية سجلت المرتبة الأولى حيث زار البترا هذا الشهر 23746 أميركيا يليه 16108 إيطاليين و 13962 فرنسيا و 13565 ألمانيا .

وأكد الفرجات أن زيادة الأعداد تعني زيادة استفادة المجتمعات من الدخل السياحي بشكل مباشر، وارتفاع نسبة الاستفادة المباشرة للمجتمع المحلي في وادي موسى وام صيحون وبيضا.



وأشار إلى أن معظم مشاريع السلطة المستقبلية ستركز على توسيع مساحة الاستفادة من السياحة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسائح.