البترا والعلا تبحثان سبل التعاون المشترك

الوكيل الاخباري - زار وفد من سلطة إقليم البترا التنموي السياحي برئاسة رئيس مجلس المفوضين الدكتور سليمان الفرجات مدينة العُلا، بدعوة من الهيئة الملكية لمحافظة العُلا في المملكة العربية السعودية .



وبحسب بيان اصدرته السلطة اليوم السبت، بحث الفرجات والوفد المرافق، مع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العُلا المهندس عمرو المدني،سبل التعاون المشترك للنهوض بالقطاع السياحي في المنطقة، وبحث أفق التعاون المشترك بين مدينة البترا عاصمة المملكة النبطية ومدينة العلا.

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