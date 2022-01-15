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السبت، 15-01-2022 09:58 ص

'البترا' و'العلا' تبحثان سبل التعاون المشترك

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الوكيل الإخباري - زار وفد من سلطة إقليم البترا التنموي السياحي برئاسة رئيس مجلس المفوضين الدكتور سليمان الفرجات مدينة العُلا بدعوة من الهيئة الملكية لمحافظة العُلا في المملكة العربية السعودية.

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والتقى الفرجات والوفد المرافق، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العُلا المهندس عمرو المدني، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك للنهوض بالقطاع السياحي في المنطقة، وبحث أفق التعاون المشترك بين مدينة البترا عاصمة المملكة النبطية ومدينة العلا.


من جهته قال الفرجات: إن هذه الزيارة تأتي في سياق توطيد العلاقات القائمة والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين، وتجسد مساعينا لتعزيز سبل التعاون وتنشيط السياحة البينية وتبادل الخبرات، في ظل ما يربط بين المدينتين العريقتين من علاقات تمتد لأكثر من ألفي سنة، إضافة إلى سعينا إلى تعزيز هذه العلاقات بما يسهم في  النهوض بقطاع السياحة في كلا البلدين.


وتضمّن برنامج الزيارة جولة في محافظة العلا وزيارة مواقعها التراثية والسياحية جرى خلالها لقاء مجموعة من المسؤولين والخبراء في القطاع السياحي في الهيئة الملكية لمحافظة العلا.


وأشاد الفرجات  بالجهود المبذولة من الهيئة الملكية للارتقاء بالعلا سياحيا، وبالمستوى المتقدم للخدمات والجهود التي تبذلها السعودية في قطاع السياحة.


وأعرب الجانب السعودي عن إعجابه بما حققته مدينة البترا على مستوى السياحة العالمية.


يجدر بالذكر أن محافظة العلا تضم بالإضافة لجبالها الخلابة عدة مواقع أثرية أهمها موقع الحجر المشابه للبترا وهو موقع تراث عالمي يعد الأقرب للبترا من الناحية المعمارية.


 




 

 


 

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