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الأحد، 30-10-2022 08:24 م

البحث الجنائي يضبط مليون دولار مزيفة

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ معلومات وردت للعاملين في ادارة البحث الجنائي عن امتلاك مجموعة من الأشخاص لكميات كبيرة من العملة المزيفة ونيتهم ترويجها في الأسواق وبين المواطنين.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً خاصاً تولى متابعة تلك المعلومات، إذ تمكن الفريق من التأكد منها ومكان إخفائها وجرت مداهمته، وأُلقي القبض على ثلاثة اشخاص وبتفتيش المكان عثر على ما يزيد عن مليون دولار مزيفة، وبوشرت التحقيقات تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

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