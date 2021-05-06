البحث الجنائي يلقي القبض على نشالتين

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ‏أن العاملين في البحث الجنائي تابعوا عددا من الشكاوي الواردة من مواطنين تعرضوا للنشل أثناء قيامهم بالتسوق في عدد في محافظة مادبا .واضاف ‏الناطق الإعلامي أن فريقاً خاصاً من البحث الجنائي قام بجمع المعلومات وتتبع الأماكن التي وقعت بها عمليات النشل.واوضح أن الفرق العاملة كثفت من نشر دورياتها باللباس المدني في الأسواق حتى تمكنوا من تحديد هوية نشالتين امتهن السرقة والنشل من المواطنين اثناء تسوقهم ، وتم القاء القبض عليهما أثناء مغادرتهما لأحد الاسواق في محافظة مادبا، وتبين أنهما من أصحاب الأسبقيات، وبوشرت التحقيق تمهيداً لإحالتهن إلى الجهات القضائية المختصة.