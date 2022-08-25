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الخميس، 25-08-2022 12:04 م

البحرية الأردنية: تسرب المادة النفطية بدأ في منتصف الليل والتبليغ عنه تأخر

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الوكيل الإخباري - قال مدير الهيئة البحرية الأردنية نعمان الصيفي، إنه سيتم الانتهاء من معالجة تسرب المادة النفطية في مياه العقبة خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وأضاف الصيفي في حديثه للتلفزيون الأردني، أن التسرب بدأ في منتصف الليل، ولم يتم التبليغ عنه إلّا في تمام الساعة الـ6 صباحا من قبل مرشد إحدى السفن، ما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من المادة النفطية تبلغ نحو 11 طنا.


وأوضح الصيفي أن التأخر في التبليغ أدى إلى تسرب كميات كبيرة من المادة النفطية ودخولها تحت أرصفة الميناء.


وأشار إلى ورود احتجاجات للهيئة من قبل السفن التي كانت راسية على الرصيف وقت حدوث التسرب، والتي تضررت بوجود مادة الوقود الثقيل بتلوث جوانب السفن، منوها بأنه وقع على عاتقها التنظيف قبل الخروج من المياه الإقليمية حتى لا تسبب ضررا آخر في مياه الميناء الذي ستتجه إليه.

 




 

 


 

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