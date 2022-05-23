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الإثنين، 23-05-2022 04:37 م

البحرية: حركة الملاحة في العقبة مستقرة ونتابع تقلبات الطقس

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الوكيل الإخباري – ياسر شطناوي

قال مدير عام الهيئة البحرية الاردنية المهندس محمد السلمان، إن العواصف الرملية القوية التي شهدتها بعض دول الجوار لم يكن لها تأثير كبير على عمليات دخول وخروج البواخر من وإلى موانئ العقبة.

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وبين السلمان لـ " الوكيل الإخباري" أن التأثير كان بسيطاً، إلا أنه لم يحدّ من مدى الرؤية، ولم يُعطل أو يؤجل حركة البواخر والسفن والقوارب.


وأوضح أن الهيئة تتابع الأحوال الجوية ومسارات العاصفة الرميلة أول بأول من خلال أجهزة الملاحة. 

وتتعرض أجزاء من السعودية والعراق وسوريا والكويت لعاصفة رملية قوية .

 




 

 


 

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