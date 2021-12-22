البحرية : 1700 سفينة استقبلتها موانئ العقبة منذ بداية العام

الوكيل الإخباري -

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استقبلت موانئ العقبة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي 1700 سفينة بين شحن وركاب، وفقاً لمدير عام الهيئة البحرية الاردنية الكابتن محمد السلمان .وقال السلمان اليوم الاربعاء لـ " الوكيل الإخباري" أنه موانئ العقبة استقبلت 1150 سفينة أجنبية و 550 سفينة تابعة للجسر العربي لشحن الركاب بين ميناء العقبة وميناء نويبع المصري.وأشار إلى أن العام الحالي شهد انخفاضاً في أعداد سفن الحاويات بسبب ارتفاع أجور الشحن و تداعيات فيروس كورونا.وأكد السلمان أنه لم ترسو أية سفينة للغاز الطبيعي " LNG " المستخدم لمحطات توليد الكهرباء في عام 2021، موضحاً أن هذا مؤشر على أن أنبوب الغاز المصري يعمل بشكل جيد.وأضاف أنه في عام 2021 عادت حركة القوارب والسفن السياحية بين منتجعات طابا والعقبة بعد توقف استمر لعام ونصف تقريبا.