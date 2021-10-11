البحوث الزراعية يبحث التعاون مع المؤسسات الروسية

الوكيل الاخباري - بحث مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، مع وفد روسي سبل التعاون بين الجانبين في المجالات العلمية والزراعية ولاسيما البحثية منها.



وحسب بيان عن المركز، اليوم الاثنين، بين حداد، خلال لقائه الوفد الروسي، أن المركز هو الذراع العلمي لوزارة الزراعة ويقع على عاتقه توظيف مخرجات البحث العلمي لتحقيق تنمية زراعة مستدامة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

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