البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل حول إدارة النحل

الوكيل الاخباري - نظم المركز الوطني للبحوث الزراعية من خلال مركز الرمثا للبحوث الزراعية، اليوم الأحد، ورشة عمل حول "إدارة النحل في فصل الخريف"، بالتعاون مع الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه، ضمن مشروع الصحراء الذكية.



واستهدفت الورشة نحالين ومهندسين زراعيين وجمعيات تعاونية في المفرق والرمثا، بهدف اطلاع المشاركين على أهمية تربية النحل في فصل الخريف، والاطلاع على الدراسات البحثية التي أجريت في المركز الوطني على آلية تغذية النحل، من خلال توظيف مخرجات البحث العلمي.

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