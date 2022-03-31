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الخميس، 31-03-2022 09:05 م

البحوث الزراعية ينفذ ورشة تدريبية حول تحسين انتاجية المياه

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الوكيل الاخباري - نظم المركز الوطني للبحوث الزراعية ورشة عمل تدريبية بعنوان "إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة وتحسين إنتاجية المياه في الأردن" ضمن مشروع تحسين انتاجية المياه وسبل العيش بمنطقة وادي الاردن، والممول من الحكومة الهولندية بالتعاون مع معهد المياه (IHE_DeIft), بتنفيذ من مديرية بحوث المياه والتربة.

وقال المساعد لشؤون البحث العلمي في المركز الدكتور نعيم مزاهرة، إن الورشة جاءت لتعريف المشاركين على اهم الممارسات الزراعية الجيدة للاستخدام الأمثل للموارد المائية، من حيث تصميم وصيانة شبكات الري بالتنقيط، وخصوبة التربة، والتسميد بالري، ومصادر المياه والمياه الغير تقليدية للزراعة في الاردن، ونوعية مياه الري، وجدولة الري، وتنفيذ انتاجية المياه، من خلال يوم حقلي.

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