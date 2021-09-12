البحوث الزراعية ينفذ ورشة عمل حول أداة حوكمة لتوزيع مستدام لموارد المياه

الوكيل الاخباري - نفذت مديرية بحوث المياه والتربة في المركز الوطني للبحوث الزراعية، اليوم الأحد، ورشة عمل حول "أداة حوكمة لتوزيع مستدام لموارد المياه في البحر الأبيض المتوسط"، بالتعاون مع مديرية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في المركز والممول من برنامج الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط (بريما) في منطقة الأزرق.



وقالت رئيس قسم بحوث المياه والتربة ومنسقة المشروع، الدكتورة لونا الحديدي، إن هذه الورشة استهدفت أصحاب العلاقة من مشغلين ومستخدمين ومزودين للمياه، بهدف تعزيز الإدارة الفعالة للمياه الجوفية والمحافظة على المخزون المائي المستدام عن طريق تطوير أداة ( GTOOI) يحركها المستخدم.

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