البحوث الزراعية : 500 مشارك بمهرجان الزيتون الوطني

الوكيل الاخباري - قال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية نزار حداد، إن عدد المشاركين في مهرجان الزيتون الوطني الحادي والعشرين ومعرض المنتجات الريفية بلغ 500.



وأضاف حداد في بيان للمركز اليوم الاثنين، "نظراً لدعم المؤسسات الشريكة في تنفيذ المهرجان، ستكون المشاركة مجانية ودون مقابل"، مشيرا إلى أن الإقبال على التسجيل في المنصة المعدة لهذه الغاية فاق التوقعات، ولتحقيق العدالة في الاختيار، تم تفويض الصلاحيات لمديري مديريات الزراعة في كافة المحافظات استناداً لعدد من الأسس، أهمها أولوية المنتجات المعدة من الزيت والزيتون وما يندرج تحت ذلك من المنتجات الريفية.

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