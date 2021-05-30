البخيت نائباً لرئيس مجمع اللغة العربية الأردني

الوكيل الاخباري - فاز الدكتور محمد عدنان البخيت بمنصب نائب رئيس مجمع اللغة العربية الأردني لمدة 4 سنوات.

اضافة اعلان



ووفقاً لبيان صحفي صادر عن مجمع اللغة العربية ، فقد جاء ذلك ضمن الانتخابات التي عقدها مجلس المجمع اليوم الأحد والتي شهدت كذلك انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لمدة 3 سنوات.



وفاز في عضوية المكتب التنفيذي كل من الدكتور عيد الدحيات ، والدكتور عبدالمجيد نصير، والدكتور همام غصيب.



ويأتي انتخاب الدكتور البخيت خلفاً للراحل الدكتور محمد حمدان.



والبخيت حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير في التاريخ من الجامعة الأميركية ببيروت ، ودرجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية / جامعة لندن ، وأستاذ شرف في الجامعة الأردنية.

وعمل البخيت رئيساً لجامعة مؤتة ، ومؤسساً ورئيساً لجامعة آل البيت ، ورئيساً لمجلس أمنائها ولا زال يرأسه إلى اليوم ، ورئيساً لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان.

كما أسس الدكتور البخيت مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية، ومؤتمر بلاد الشام وأداره منذ العام 1972 ، وأصدر أكثر من 30 مجلداً.

المصدر - بترا

اظهار أخبار متعلقة

