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الأحد، 30-05-2021 03:35 م

البخيت نائباً لرئيس مجمع اللغة العربية الأردني

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الوكيل الاخباري - فاز الدكتور محمد عدنان البخيت بمنصب نائب رئيس مجمع اللغة العربية الأردني لمدة 4 سنوات.

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ووفقاً لبيان صحفي صادر عن مجمع اللغة العربية ، فقد جاء ذلك ضمن الانتخابات التي عقدها مجلس المجمع اليوم الأحد والتي شهدت كذلك انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لمدة 3 سنوات.


وفاز في عضوية المكتب التنفيذي كل من الدكتور عيد الدحيات ، والدكتور عبدالمجيد نصير، والدكتور همام غصيب.


ويأتي انتخاب الدكتور البخيت خلفاً للراحل الدكتور محمد حمدان.


والبخيت حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير في التاريخ من الجامعة الأميركية ببيروت ، ودرجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية / جامعة لندن ، وأستاذ شرف في الجامعة الأردنية.

 

وعمل البخيت رئيساً لجامعة مؤتة ، ومؤسساً ورئيساً لجامعة آل البيت ، ورئيساً لمجلس أمنائها ولا زال يرأسه إلى اليوم ، ورئيساً لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان.

 

كما أسس الدكتور البخيت مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية، ومؤتمر بلاد الشام وأداره منذ العام 1972 ، وأصدر أكثر من 30 مجلداً.

 

 

المصدر - بترا 

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