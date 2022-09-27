البدء بأعمال صيانة طريق البحر الميت - الموجب

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن البدء بأعمال صيانة لطريق البحر الميت - الموجب، وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء.



وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم الثلاثاء، إن أعمال الصيانة والتي ستتم من خلال مديرية أشغال مادبا، تشمل أعمال كشط للهبوطات، واعمال اعادة تعبيد، ومعالجة اي حفر، واعمال الحقن لسطح الطريق بالكامل للموقع، وتعزيز الطريق بعناصر السلامة العامة والإشارات التحذيرية، ضمن اعمال الصيانة الدورية التي تتم للطرق ضمن اختصاصها.



وأشارت، إلى أنه سيتم بالتعاون مع مديرية الامن العام لتحويل السير في بعض المواقع من الطريق إلى المسرب الاخر، بشكل جزئي ومؤقت، بما يساهم في ضمان ديمومة الحركة المرورية على الطريق، داعيًة المواطنين إلى التقيد بأسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها ومرتبات الامن العام العاملة في الميدان.



وبينت الوزارة، أنه سيتم الإنتهاء من أعمال الصيانة خلال حوالي اسبوعين من تاريخ بدء التنفيذ.

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