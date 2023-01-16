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الإثنين، 16-01-2023 06:45 م

البدء بإجراءات استحداث مكتب لديوان الخدمة المدنية في الطفيلة

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس محافظة الطفيلة فايز السفاسفة موافقة ديوان الخدمة المدنية لاستحداث مكتب له في الطفيلة" لتسهيل حصول المراجعين على الخدمات وتوفير الجهد والعناء والوقت عليهم، سواء بالامتحانات التنافسية، أو تقديم طلبات التوظيف والإجابة عن استفسارات المواطنين.

وأضاف السفاسفة في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن قرار استحداث المكتب جاء خلال لقاء مجلس المحافظة بأمين عام الديوان المهندس مبارك الخلايلة ضمن خطة الديوان لتعزيز دولة القانون واللامركزية وإصلاح الإدارة.

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