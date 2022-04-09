السبت 09-04-2022
الوكيل الاخباري

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السبت، 09-04-2022 06:21 م

البدء بإزالة العوائق الحاجبة للرؤية على مثلث برقش جديتا

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الوكيل الاخباري - بدأت متصرفية لواء الكورة، بالتنسيق مع بلدية برقش ومكتب الأشغال العامة وفريق مبادرون التابع لجمعية السنابل الخيرية، بإزالة العوائق الحاجبة للرؤية على طريق مثلث برقش- جديتا للحد من الحوادث المرورية.

وقال متصرف اللواء بكر الكعابنة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه جرى تجريف وإزالة مساحة الزاوية الخطرة الواقعة وسط مثلث برقش - جديتا، والتي كانت تحجب الرؤيا عن السائقين القادمين من الاتجاهين ما تسبب بحوادث مرورية عديدة خلال السنوات الماضية ذهب ضحيتها أرواح بريئة واصابات عدا عن الخسائر في الممتلكات.

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