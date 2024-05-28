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الثلاثاء، 28-05-2024 03:49 م

البدء بإنشاء خزان مياه تجميعي لتحسين التزويد بالأغوار الشمالية

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الوكيل الإخباري - باشرت شركة مياه اليرموك بتنفيذ مشروع إنشاء خزان مياه تجميعي بمنطقة الكريمة في لواء الأغوار الشمالية غربي إربد، بتكلفة 100 ألف دينار.

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وقال مدير مياه الأغوار الشمالية، المهندس خالد بدندي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن المشروع الممول ضمن مخصصات اللامركزية، يتضمن إنشاء خزان تجميعي للمياه بسعة 600 متر مكعب لتزويد مناطق الكريمة والقرن وأبو هابيل وأبو سيدو ووادي الريان.


وأضاف، أنه من المقرر إنجاز المشروع خلال 3 أشهر ليكون رديفا لخزان الكريمة الحالي البالغ سعته 500 متر مكعب، ما يسهم في تحسين التزويد المائي لتلك المناطق ذات الكثافة السكانية وزيادة ساعات برنامج التزويد وانتظامه وتقليل شكاوى نقص المياه في المنطقة.


وأشار بدندي إلى إنجاز مشروع خزان تجميعي في منطقة العدسية وهو قيد الاستلام من المقاول بسعة 200 متر مكعب وبتكلفة 37 ألف دينار، ويأتي ضمن المشاريع الهادفة الى تحسين التزويد المائي للمواطنين.


وأكد أنه سيتم البدء قريبا بتنفيذ مشروع تمديد خطوط وشبكات مياه جديدة داخل وخارج أراضي التنظيم في مختلف لواء الأغوار الشمالية، ما ينعكس على تقليل نسبة الفاقد من المياه وخدمة التجمعات السكانية المحتاجة.

 




 

 


 

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