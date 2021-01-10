البدء باجراء مسح ميداني إلكتروني لأجهزة الاتصالات بالمملكة

الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، عن تنفيذ مشروع لإجراء جولات مسح ميداني ومسح الكتروني لأجهزة الاتصالات بالمملكة خلال العام الحالي، بما يغطي كافة محافظات المملكة.

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واوضحت الهيئة في بيان اليوم الأحد، ان المسح يهدف الى التأكد من مطابقة أجهزة الاتصالات المتوفرة في السوق المحلي للمواصفات الفنية المعتمدة من قبل الهيئة، وحاصلة على الموافقات النوعية اللازمة، وأخذ التغذية الراجعة من تجار أجهزة الاتصالات في مواقعهم، وتوعيتهم بدور الهيئة، وحماية للمواطنين وضمان حصولهم على أجهزة اتصالات مطابقة للمواصفات القياسية، ومعرفة وضع أجهزة الاتصالات الخاصة بالانترنت .

المصدر - بترا



